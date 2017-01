Eindrucksvolle Abendstimmung am Rock in Vienna (Foto: Andrej Friedmann)

"Dieses Line-up ist eine Schande für ein Festival namens 'Rock in Vienna'!!! Bitte ändert euren Namen!!!", schrieb ein verärgerter Fan auf der Facebook-Seite vom "Rock in Vienna" . "Fehlt eigentlich nur noch Helene Fischer", äußert ein anderer einen wohl sarkastisch gemeinten Musikwunsch. "Und wo in die Bands, die rocken", fragt ein anderer. Ein User bot gar seine Early-Bird-Tickets zum Verkauf an.Kurz nach der Bekanntgabe waren in über hundert Wortmeldungen durchwegs negative Kommentare zu dem Festival, das vom 2. bis 5. Juni auf der Wiener Donauinsel stattfinden wird, zu lesen.Die Erweiterung der Genres wurde vom Veranstalter bereits im Vorfeld angekündigt. Erklärt wurde es damit, dass zum Festival-Zeitpunkt viele Bands, die dem Gedanken des "Rock in Vienna" eventuell eher entsprechen würden, nicht touren würden oder anderwärtig gebucht worden sind.