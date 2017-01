Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Rock in Vienna 2016 Nach der Sintflut triumphierten Iron Maiden

Da das "Line Up doch sehr emotional berührt", heißt es in dem Schreiben, "liegt es uns am Herzen, euch über die Entwicklungen des RIV zu informieren".Die "breitere und neue Richtung", die das Rock in Vienna heuer annimmt, läge an mehreren Gründen. Es seien im Jahr 2017 "ganz andere Künstler im Sommer unterwegs als in den Vorjahren". Außerdem "wollen wir uns weiterentwickeln, eine größere Vielfalt bieten indem wir mehreren Musikstilen ein Zuhause auf der Insel geben".Man verstehe, dass Metal-Fans mit Silbermond weniger anzufangen wissen als mit Rammstein oder Metallica. "Umgekehrt wird's genau so sein", setzt man dazu."Wir sind stolz auf unsere Bands 2017, die im Übrigen mehr als 80 Millionen Alben verkauft haben und Stadien füllen", schließt man das Statement und lädt alle Fans vom 2. bis 5. Juni auf die Donauinsel ein, um dort "eine gute Zeit am RIV 2017 zu haben".