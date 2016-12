Nach Absage von Stars Jackie Evancho will für Donald Trump singen

"Gene, du bist der Rock'n'Roll Donald Trump. Würdest du bei der Angelobung spielen", wurde Gene von einem Reporter vor einem Restaurant gefragt. Bevor der 67-Jährige antworten konnte, fielen ihm die beiden Damen an seiner Seite ins Wort. Das Wort "No" fiel dabei mehrfach.Der Reporter hakte nach, da der Rocker nicht zum Antworten kam. Shannon Tweet nahm ihren Mann dann bei den Lippen und sagte erneut "No"."Er ist unser Präsident. Die Leute sollten sich damit abfinden und es sein lassen", sagte Simmons dann diplomatisch. Der Frage, ob Kiss bei der Angelobung spielen würden, wich er elegant aus. Man würde zur selben Zeit in Europa touren. Laut Shannon Tweet gab es Anfragen von Trumps Team.