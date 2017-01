Rank und schlank Rose May Alaba speckte fast 30 Kilo ab

Neue Single "Love Me Right" Rose May Alaba will "richtig geliebt werden"

Lieblingsstücke der Sängerin 5 Geheimnisse aus Rose Alabas Kleiderschrank

"All Of This Is You" Rose May Alaba lässt ihre Debüt-Single hören

2.700 Sportlerinnen und Sportler nehmen an den Winterspielen in der Steiermark teil, die unter dem Motto "Heartbeat of the World" laufen. Rose May Alaba wird den Olympioniken mit ihrem Song "Can You Feel It" den letzten Motivationsschub verpassen.Die 22-jährige Schwester vonwird den Titel sowohl bei der Eröffnungsfeier in Schladming als auch im Rahmen der Schlusszeremonie in Graz live aufführen.