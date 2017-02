Teil von Kreativprojekt Joseph Gordon-Levitt spielt in der U-Bahn Schlagzeug

"Actually pretty good" Fan durfte bei den Foo Fighters Schlagzeug spielen

Auftritt bei Jimmy Kimmel Baby-Drummer Wyatt rockt zu Pantera

Musik-Bild des Tages 20. Februar 2017: Der "Funky Drummer" ist tot. Der Schlagzeuger Clyde Stubblefield, der James Brown mit dem richtigen Beat versorgte, ist im Alter von 73 Jahren an Nierenversagen gestorben. (Foto: AP)

Das kurze, improvisierte Schlagzeugsolo aus dem Song "Funky Drummer" zählt bis heute zu den am häufigsten benutzte Sample im HipHop. Es ist unter anderem in den Welthits "Fight The Power" (Public Enemy), "Fuck The Police" (N.W.A.) und "Mama Said Knock You Out" (LL Cool J) zu hören.Offiziell dokumentiert sind 1.364 Verwendungen des Grooves. Ein Dankeschön für seinen Beitrag zur HipHop-Geschichte habe er allerdings nie gehört, merkte er in einem Interview von 2009 an.Zu einem seiner größten Fans zählte Superstar, der ihm für eine Krebsbehandlung mit 80.000 Dollar unter die Arme griff.Stubblefield starb nun im Alter von 73 Jahren an Nierenversagen.