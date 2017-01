Fans zur Prostitution gezwungen Rapperin Schwesta Ewa drohen fünf Jahre Haft

Der 28-jährige Michael Schindler, so der richtige Name des Rappers, soll in der Silvesternacht 2016 gegen 4 Uhr früh mit 1,2 Promille zwei Männer verprügelt haben. Ein Streit um ein Taxi soll der Schlägerei vorangegangen sein. Dafür wurde Shindy wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.Da er bis Montag zwei Prozesstermine am Amtsgericht Stuttgart ignoriert hat, klickten die Handschellen. Doch nach wenigen Stunden war der Gangster wieder frei, da die 5.000 Euro Kaution hinterlegt worden sind.Ein neuer Termin für den Prozess wird gesucht, es bleibt abzuwarten, ob Shindy dann vor Gericht erscheinen wird.