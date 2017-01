"Das Goldene Album" Sido fühlt sich mit seiner Musik nicht ernst genommen

Farthofer hat für Sido und dessen Geschäftspartner, den Kölner Medienanwalt Burkhard Westerhoff, bereits den "Kabumm Vodka" entwickelt, nun folgt der selbstgebrannte Gin, der derzeit ein gesellschaftliches Revival zu feiern scheint. "Sido mag auch gerne Gin. Er wollte einen, der fruchtig und frisch riecht und schmeckt - einen, der neugierig macht und munter hält", erklärt der Experte gegenüber der NÖN.Farthofer experimentierte also mit den Pielachtaler Dirndln, und so entstand der "Kabumm Gin". "Sido war begeistert. Neben dem Geschmack schmunzelt er über die Zweideutigkeit des Begriffs Dirndl", so der Top-Brenner aus Öhling.