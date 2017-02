Woah, woah, woah. ? The Simpsons predicted @ladygaga performing at the #SuperBowl ? ? pic.twitter.com/htdTFweemU

Super Bowl LI: Halftime Show Die Halftime Show yon Lady Gaga (Foto: David J. Phillip (AP))

In der Episode "Lisa Goes Gaga", die in den USA am 20. Mai 2012 erstmals ausgestrahlt worden war, sieht man einen Konzertauftritt von Lady Gaga. Darin fliegt sie an einem Seil befestigt über ihre Fans. Außerdem wird am Himmel aus lauter kleinen Lichtern ein Cowboyhut gebildet.Bei ihrem Auftritt während der Halftime Show beim Super Bowl flog Gaga ebenfalls an einem Seil befestigt über die Menge. Mithilfe hunderter Drohnen wurde die US-amerikanische Flagge auf den Nachthimmel projiziert.