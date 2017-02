Nach genialer Video-Bitte Dave Grohl verspricht Fans Foo Fighters-Konzert

Nach ihrem Erfolg mit der Coverversion von "Learn To Fly", die mittlerweile über 30 Millionen Klicks auf YouTube hat, wurde das Musiker-Kollektiv weltweit gefeiert. Es folgten weitere Mammut-Projekte von den White Stripes ("Seven Nation Army") und David Bowie ("Rebel Rebel").Nun hat man sich dem Song "Smells Like Teen Spirit" angenommen. 1.200 Sänger, Gitarristen, Bassisten und Schlagzeuger bilden eine große Musiker-Armee und spielen gemeinsam den Nirvana-Überhit. Das ganze Spektakel gab es in einem Fußballstadion vor Publikum zu sehen, jetzt wurde das offizielle Live-Video veröffentlicht.Laut Organisator Fabio Zaffagnini arbeitet man an weiteren Aufritten.