Lana Del Rey Lana Del Rey (Foto: imago-stock)

In typischer Manier singt die 31-Jährige verträumt und sanft über die ruhige Musik der neuen Nummer. Gemeinsam mit dem Song "Love" wurde auch ein Statement veröffentlicht, in dem bald mehr Musik angekündigt wird: "Meine ersten vier Alben habe ich für mich gemacht, doch dieses ist für meine Fans und die Richtung, in die es für uns hoffentlich gehen wird".Momentan gibt es zu "Love" nur das Lyric-Video, doch ein richtiges Musikvideo von Regisseur Rich Lee, der schon für Eminem, Maroon 5 und Alica Keys gearbeitet hat, soll bald erscheinen.