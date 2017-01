Auf Du und Du mit den Stars Barack Obama: Der beliebteste Präsident der Promis

Trump mouthing along to 3 Doors Down is... quite something. pic.twitter.com/IH2VylLiTI — Ryan Schwartz (@RyanSchwartz) 19. Januar 2017

Donald Trump is a massive 3 Doors Down fan pic.twitter.com/yBfTHOvT50 — Radio Hauraki (@RadioHaurakiNZ) 19. Januar 2017

Melania Trump is all of us being forced to watch 3 Doors Down perform. pic.twitter.com/sH8jWZvR4o — Fusion (@Fusion) 19. Januar 2017

Trump grooving along to the Piano Guys #inauguration2017 pic.twitter.com/HNhFAZPDMs — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 19. Januar 2017

Apparently there were 10,000 at tonight's Trump #Inauguration concert. President Obama had 400,000 in 2009.



Low-energy crowd!#maga — Eric Grant (@ericgrant) 19. Januar 2017

3 Doors Down, The Piano Guys und Countrysänger Toby Keith. Sie spangen für die wirklichen Top-Stars ein, die dem 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika für seine Angelobung einen Korb gaben. Vor dem Lincoln Memorial, das an Abraham Lincoln, einen der berühmtesten Präsidenten erinnert, fand am Vorabend der Amtseinführung das "Make America Great Again! Welcome Celebration"-Konzert statt.Im Netz wurde schon während der Veranstaltung darüber gescherzt. Vor allem Trump war dank seines Mitsingens und -tanzens Ziel des Spotts im Netz.