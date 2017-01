Semi-Final Allocation Draw:



Song Contest in Kiew Nathan Trent ist Österreichs ESC-Kandidat 2017

In der Gastgeberstadt wurden am Mittwoch erst die offiziellen Insignien des Song Contest von Stockholm an Kiew übergeben, ehe die Reihenfolge der Halbfinali ausgelost wurden. Mit dabei waren auch Jamala und Ruslana, die in den Jahren 2016 und 2004 für die Ukraine gewonnen hatten.Eröffnet wird der Eurovision Song Contest heuer von Montenegro. Weißrussland muss als letztes der insgesamt 43 Teilnehmerländer auftreten. Mit dem vorletzten Startplatz in der ersten Hälfte des zweiten Halbfinales am 11. Mai steigt die Spannung in Österreich. Denn dann wird die große Stunde von Nathan Trent schlagen. Der gebürtige Tiroler wurde als heimischer Vertreter vom ORF zum Song Contest geschickt.Wie immer schon jetzt fix für das große Finale qualifiziert sind die sogenannten "Big Five" (Italien, Spanien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich) sowie die Ukraine als Gastgeberland.MontenegroFinlandGeorgiaPortugalBelgiumSwedenAlbaniaAzerbaijanAustraliaCyprusSloveniaArmeniaMoldovaCzech RepublicLatviaIcelandDenmarkGreecePolandF.Y.R. MacedoniaMaltaThe NetherlandsSerbiaDenmarkRussiaRomaniaHungaryAustriaIrelandSwitzerlandEstoniaIsraelBulgariaSan MarinoLithuaniaCroatiaNorwayBelarus