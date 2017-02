sonofthebronx: Lady Gaga jumps down from the roof Fox Super Bowl LI: Patriots vs. Falcons https://t.co/w75obZ6O5y pic.twitter.com/FRkjIV2c9J — FanSportsClips (@FanSportsClips) 6. Februar 2017

Zu Beginn ihrer Halftime Show stand die Sängerin auf dem Dach der imposanten Arena und sang, umringt von Hunderten Dronen, die die US-amerikanische Flagge bildeten, ein Medley aus den Liedern "God Bless America" und "This Land Is Your Land". Danach stürzte sich die 30-Jährige an zwei Seilen befestigt ins Innere des Stadions.Doch die Szene wurde bereits vor der Veranstaltung aufgezeichnet. Während dieser Teil über die Bildschirme flackerte hing Gaga schon lange unter dem Stadiondach. Für die Zuseher wirkte es allerdings tatsächlich so, als würde alles in einem Guss laufen. Trotzdem der spektakuläre Stunt nicht wirklich wie gezeigt stattgefunden hat, zählt der Auftritt der Sängerin zu den ganz großen während einer Super Bowl Halbzeitpause.