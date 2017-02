Musik-Bild des Tages 5. Februar 2017: Gigantisch beschreibt die Halftime Show von Lady Gaga beim Super Bowl LI in Houston wohl am besten. (Foto: AP)

"Über die Jahre wurde PornHub sowas wie ein bester Freund von uns", schwärmt Sänger Michael Starr über den Anbieter von Erwachsenen-Filmchen. "Manchmal wird es echt einsam im Tourbus. PornHub ist immer da, um den Tag besser zu machen".Drummer Stix Zadinia fügt hinzu: "Wir dachten, es sei an der Zeit, der Website, die uns so viel Freude bereitet hat, etwas zurückzugeben".Der Song "Poontang Boomerang" findet sich auf dem neuen Album "Lower The Bar", das am 24. März erscheinen wird.