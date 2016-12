Von Danzer bis Bluatschink So klingt Weihnachten im Austropop

Den Text, der mittlerweile in über 300 Sprachen und Dialekte übersetzt worden ist, hat Joseph Mohr bereits im Jahr 1816 gedichtet. Nach der Uraufführung fand das Lied rasch den Weg nach Fügen im Zillertal und von dort schließlich in die ganze Welt.König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen war von dem Lied besonders angetan. Ihm ist es auch zu verdanken, dass die Autoren nicht in Vergessenheit geraten sind. Seine Hofkapelle bat im Jahr 1854 um eine Abschrift des Originals. Dabei stieß man auf den noch lebenden Komponisten Gruber.Der falsche Glauben vieler US-Bürger, es handle sich bei "Silent Night" um ein amerikanisches Volkslied, wurde von der Schriftstellerin Hertha Pauli im Jahr 1943 mit dem Werk "Silent Night: The Story of a Song" ausgeräumt.Seit 2011 befindet sich der Titel auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes Österreichs. In einer aktuellen Umfrage in Deutschland nannte mehr als die Hälfte der Befragten den Klassiker aus Salzburg als das beliebteste Weihnachtslied.