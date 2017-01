Psychische Probleme Frau rief wegen eines erfundenen Schusses Polizei

Musik-Bild des Tages 22. Jänner 2017: Am Wochenende gingen weltweit Millionen von Menschen gegen Donald Trump auf die Straßen. Unter ihnen auch zahlreiche Superstars. Sängerin Alicia Keys trat dabei in Wahsington auf. (Foto: AP)

Gedreht wurde für einen Song der Band Bliss N Eso. In einer Szene sollte es zu einer Schießerei in einer Bar kommen, mehrere Waffen wurde dabei am Set benutzt. In einer dürfte dabei echte Munition gewesen sein.Durch eine Schuss wurde dabei Ofner getroffen. Der Teilnehmer von "Ninja Warrior" überlebte den tragischen Unfall nicht. Tom Armitt, Chef der Ermittlungsarbeit, konnte noch nicht viel zu dem Unglück sagen. Momentan gehe man aber von einem Unfall und nicht von einer gezielten Tötung aus.Brandon Lee, der Sohn des legendären Kampfsportlers Bruce Lee, wurde im Jahr 1993 bei Dreharbeiten zum Film "The Crow" ebenfalls erschossen.