Die Record Association of America (RIAA) hat das 33-fache Platin am Donnerstag offiziell bestätigt. "Thriller" galt bereits zuvor als das am öftesten verkaufte Album aller Zeiten. In den USA verkaufte es sich bis heute rund 33 Millionen mal, weltweit kann die Zahl nur geschätzt werden. Es sollen zwischen 65 und 100 Millionen Stück sein.Die 33 Millionen US-Verkäufe ergeben sich aus physischen Kopien wie Schallplatten, CDs und Kassetten sowie verkauften Songs des Albums (10 verkaufte Songs ergeben ein Album) sowie On-Demand-Audio- und Video-Streams (1.500 Streams sind ein Album).