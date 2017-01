Fortsetzung von Kultfilm Trainspotting 2: Das ist der erste deutsche Trailer

Der erste, offizielle Trailer verriet noch im letzten Jahr, dass der Song "Silk" von Wolf Alice am Soundtrack von "Trainspotting 2" sein würde. Nun leakte die komplette Liste der Titel bei Amazon. "Lust For Life" von Iggy Pop, das schon im ersten Film zu hören war, wurde für Teil zwei von The Prodigy remixt.Auch der Hit "Born Slippy" von Underworld wurde für die Fortsetzung entstaubt. Neben drei Songs der schottischen Band Young Fathers befinden sich bekannte Klassiker wie "Relax" von Frankie Goes To Hollywood, "Radio Ga Ga" von Queen und "It's Like That" von Run DMC auf dem Soundtrack.Ob die geleakte Liste tatsächlich der Wahrheit entspricht, wird sich bald zeigen.1. ‘Lust For Life’ – Iggy Pop (The Prodigy Remix)2. ‘Shotgun Mouthwash’ – High Contrast3. ‘Silk’ – Wolf Alice4. ‘Get Up’ – Young Fathers5. ‘Relax’ – Frankie Goes To Hollywood6. ‘Eventually But (Spud’s letter to Gail)’ – Underworld, Ewen Bremner7. ‘Only God Knows’ – Young Fathers8. ‘Dad’s Best Friend’ – The Rubberbandits9. ‘Dreaming’ – Blondie10. ‘Radio Ga Ga’ – Queen11. ‘It’s Like That’ – RUN-DMC, Jason Nevins12. ‘(White Man) In Hammersmith Palais’ – The Clash13. ‘Rain Or Shine’ – Young Fathers14. ‘Whitest Boy On The Beach’ – Fat White Family15. ‘Slow Slippy’ – Underworld