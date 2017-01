"Verliebt in einen Kiwara" Tony Wegas verkuppelt für Turbobier einsame Polizisten

Turbobier - Das neue Festament (Foto: Hoanzl)

Turbobier Selfies mit Fans (Foto: Turbobier)

"Die Botschaft des Songs ist mir wichtig", sagt Sänger und Bandkopf Marco Pogo über das Lied. "Ich kann die Leier von den Unterschiede, die uns trennen, nicht mehr hören. Schauen wir doch was wir gemeinsam haben, wie wir einen Schritt aufeinander zugehen können und diskutieren mal alles bei einem Bier aus".Die Idee zum Video wurde aus budgetärer Not geboren. "Unser erster Gedanke war: da können wir uns weder Location, noch Ausstattung, ja eigentlich nicht mal Farbe leisten".Der für die Punkrocker ungewöhnlich poppige Song befindet sich gemeinsam mit 11 weiteren Tracks auf dem brandneuen Turbobier-Album "Das neue Festament", das ab dem 27. Jänner akustisch angezapft werden kann.Mit der Platte im Gepäck geht es dann auch auf große Tour durch Deutschland und Österreich.1) Verliebt in einen Kiwara2) Feuerwehrfestl3) A Mensch is a Mensch4) Feiertag5) Die heilige Bierbel6) Insel muss Insel bleiben7) Fettsein ist ein Menschenrecht8) Der Albtraum jeder Schwiegermutter9) Frei sei10) Mitzi11) Punkfahrrad12) An erster Stelle