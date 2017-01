In Weihnachtsvideo U2 kündigen neues Album und Jubiläums-Tour an

In Restaurant verbarrikadiert U2-Frontmann Bono war Zeuge des Nizza-Attentats

Wie Gitarrist "The Edge" (55) gegenüber dem "Rolling Stone"-Magazin berichtet, legt die Band nun die Veröffentlichung des langersehnten neuen Albums auf Eis."Die Wahl hat die Welt verändert. Wir haben uns gedacht: ‚Moment mal, wir müssen über dieses Album nachdenken und ob es zu der Welt da draußen überhaupt noch passt."Der Großteil der Songs wurde laut dem Musiker Anfang 2016 geschrieben. "Die Welt ist jetzt eine andere. Es ist ein Pendel, dass plötzlich in eine andere Richtung ausschlägt", sagt "The Edge".Einen Lichtblick gibt es für alle U2-Fans aber dennoch. Die irischen Rocker werden im Sommer auf große Jubiläumstour zum 30. Geburtstag ihrer Kult-Platte "Joshua Tree" gehen. In Österreich werden U2 aber leider nicht Halt machen.