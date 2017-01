In Weihnachtsvideo U2 kündigen neues Album und Jubiläums-Tour an

In Österreich wird U2 vorerst kein Konzert spielen und auch in Deutschland wird es lediglich ein einzigen Auftritt in Berlin geben. Am 12. Juli werden sie im Olympiastadion auftreten. Ab dem 16. Januar beginnt der Vorverkauf. Zahlende Mitglieder können sich ab Mittwoch auf u2.com bereits Karten sichern.Wie es zu der Wiederholungs-Tour kam, erklärt Gitarrist The Edge im Interview mit dem amerikanischen "Rolling Stone"-Magazin: "Das Album ist Mitte der Achtzigerjahre entstanden, in einer Zeit großer Unruhe. Die Weltpolitik war damals von konservativen Politikern wie Margaret Thatcher und Ronald Reagan geprägt. Es fühlt sich an, als ob wir heute in gewisser Weise wieder in dieser Zeit leben", sagte er und bezieht sich damit auf Ereignisse wie Donald Trump und den Brexit.Als das Jubiläum von "The Joshua Tree" in Sicht war, habe er sich die Platte nochmal angehört und sei zu dem Schluss gekommen: "Wow, diese Songs haben eine neue Bedeutung und Resonanz, die sie so vor drei, vier Jahren noch nicht hatten." Also entschied sich die Band, ihr aktuelles Album vorerst auf Eis zu legen und mit den Klassikern von damals nochmal auf Tour zu gehen.8. Juli - London, UK - Twickenham Stadium?12. Juli - Berlin, DE - Olympic Stadium?15. Juli - Rome, IT - Olympic Stadium?18. Juli - Barcelona, ES - Olympic Stadium?22. Juli - Dublin, IE - Croke Park?25. Juli - Paris, FR - Stade De France?29. Juli - Amsterdam, NE - Amsterdam Arena?1. Aug. - Brussels, BE - King Baudouin Stadium