In Restaurant verbarrikadiert U2-Frontmann Bono war Zeuge des Nizza-Attentats

Vor 200 Leuten The Edge von U2 rockte als erster Star die Sixtinische Kapelle

U2 geben Konzert in Paris (Foto: AP)

Während Gitarrist The Edge den "Little Drummer Boy" auf der Gitarre zupft um im Hintergrund Bassist Adam Clayton und Schlagzeuger Larry Mullen Jr. einen Baum schmücken, wünscht Bono mit einem roten Cowboyhut am Kopf den Fans der Band frohe Weihnachten."Happy Christmas allerseits. Nächstes Jahr wird ein großes Jahr für die Band U2. Wir werden 'Songs of Experience' veröffentlichen. Und um 30 Jahre 'The Joshua Tree' zu ehren, wird es ein paar sehr, sehr spezielle Shows geben", versprach der 56-jährige Sänger.