Ungewohnte Klänge im neuen Linkin Park Song

Linkin Park (von links: Mike Shinoda, Rob Bourdon, Joe Hahn, Brad Delson, Dave Farrell and Chester Bennington) am Guitar Center's RockWalk in Los Angeles am 18. Juni 2014. (Foto: Mario Anzuoni / Reuters)

Nichts da mit krachenden Gitarren und krassen Beats, die selbst die lahmsten Beine in Tanzmaschinen verwandeln können. Die neue Single von Linkin Park ist ganz und gar Elektro-Pop. Sänger Chester Bennington croont im Duett mit Kollegin Kiiara, beschwört mit teils brüchiger Stimme große Emotionen und mainstream-geeichte Charttauglichkeit. Die vorab veröffentlichten Teaser des Songs ließen so etwas bereits vermuten.Aber - und es ist ein wichtiges aber - für einen Elektro-Popsong ist die Nummer richtig gut geworden. In dieser Hinsicht sind Benningtons eben erwähnten, nicht immer perfekt getroffenen Töne ein absoluter Pluspunkt. Linkin Park nascht mit "Heavy" zwar am Pop-Einheitsbrei mit, lässt sich aber nicht vollends zurechtstutzen. So gesehen ist der neue Song die gelungene Fortführung des Band-Konzepts. Das zugehörige Abum "One More Light" erscheint am 19. Mai 2017.