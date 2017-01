Vieiras Leiche wurde in Saquerema nahe Rio de Janeiro entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die Umstände ihres Todes sind derzeit noch unklar. Lokale Medien berichten, dass der Leichnam der Sängerin völlig verkohlt in ihrem Auto lag."Lambada" war der große Sommerhit des Jahres 1989. Insgesamt notierten 11 Hitparaden den Song an Nummer eins. Im Produktionsland Frankreich verkaufte die Single 1,735 Millionen, in Deutschland über 2 Millionen und in Großbritannien 400.000 Exemplare. Weltweit wurden knapp 6 Millionen Singles und weitere 2 Millionen LPs umgesetzt.