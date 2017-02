100 Jobs werden geschaffen Damian Markey plant Hanfplantage in altem Gefängnis

"Get Up Stand Up" 2-jähriger Bub rockt zu Bob Marley

Rund 40 Jahre lang lagerten die unter Fans als "Lost Masters" bekannten Aufnahmen in einem Londoner Hotel. Dort wurden sie per Zufall entdeckt. Doch die Freude über den Fund währte nur kurz, denn Schmutz und Feuchtigkeit haben den Magnetbändern arg zugesetzt.In mühevoller Arbeit ist es allerdings gelungen, einen Großteil der Live-Mitschnitte aus den Jahren 1974 bis 1978 zu restaurieren. Die analogen Aufnahmen wurden digitalisiert, und so für die Nachwelt erhalten. Experten waren von der für damalige Verhältnisse exzellenten Aufnahmequalität begeistert. Bob Marley hatte die Konzerte mit einem 24-spurigen Gerät mitgeschnitten, das er sich von den Rolling Stones ausgeliehen hatte.Wann und in welcher Form die "Lost Masters" veröffentlicht werden, steht allerdings noch nicht fest.