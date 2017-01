Verkaufszahlen in England Vinyl schlägt erstmals digitale Downloads

Comeback der Langspielplatte Das sind die zehn meistverkauften Vinylalben 2016

3,2 Millionen Schallplatten wurden im Jahr 2016 insgesamt in Großbritannien verkauft. Das entspricht einer Steigerung von 53 Prozent im Vergleich zu 2015. "Blackstar", das letzte Album vom im Jänner verstorbenen Superstar David Bowie führt dabei das Ranking als beliebteste Platte an. Es verkaute sich mehr als doppelt so oft wie, die sich im Jahr 2015 die Vinyl-Krone aufsetzen durfte.Aller Beliebtheit zum Trotz machten Schallplatten "nur" 2,6 Prozent der Musikverkäufe des vergangenen Jahres aus. Der Verkauf von CDs ist um weitere 11,7% gefallen, Downloads gingen gar um fast ein Drittel zurück.1. David Bowie - Blackstar2. Amy Winehouse - Back To Black3. Various Artists - Guardian Of The Galaxy Mix 14. Radiohead - A Moon Shaped Pool5. Fleetwood Mac - Rumours6. The Stone Roses - Stone Roses7. Bob Marley - Legend8. The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band9. Prince - Purple Rain10. Nirvana - Nevermind