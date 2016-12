Careless Whisper bis Faith George Michael - Das waren seine größten Hits

Michael, der sich im Jahr 1998 als homosexuell outete, hatte zwar weder eigene noch Adoptivkinder, doch er übernahm im Lauf seines Lebens mehrere Patenschaften. In einem Interview sagte er einmal: "Zum Glück habe ich keine eigenen Kinder. Stell dir vor, George Michaels Sohn oder Tochter zu sein. Ganz schön peinlich, oder".Doch der Künstler war ein liebevoller Patenonkel. So sind unter anderem Bluebell Horner, die Tochter von Geri Halliwell und Christian Horner, sowie James Kennedy und Harry Georgiou, die beiden Söhne seines Cousins Andros Georgiou, Michaels Patenkinder.Bislang ist nicht bekannt, ob George Michael ein Testament hinterlassen hat. Der britische Boulevard spekuliert nun, dass den Patenkindern ein großer Teil des Vermögens hinterlassen werden könnte. Auch die beiden älteren Schwestern Melanie und Yioda sowie seinem Partner Fadi Fawaz könnten am Erbe beteiligt sein.Da sich der Superstar auch gerne und häufig für karitative Zwecke engagiert und stark gemacht hat, wird auch vermutet, dass ein Teil seines Vermögens als Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen gehen könnte.Bis zuletzt hat Michaels dank seiner zahlreichen Hits viel Geld durch Tantiemen verdient. Nebenbei besaß er auch zwei Anwesen in England sowie Luxuswohnungen in New York und Sydney.