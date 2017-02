"Is Mir Egal!" YouTube Phänomen Kazim Akboga ist tot

Bereits am vergangenen Donnerstag fasste Kazim Akboga den Entschluss, aus dem Leben zu scheiden. Am Bahnhof Seegefeld bei Falkensee, einige Kilometer außerhalb von Berlin, warf er sich am Nachmittag vor einen ICE.Managerin May-Brit Stabel sagte gegenüber der "Berliner Zeitung": "Es ist letzte Woche passiert, wir und die Eltern stehen unter Schock".Meldungen, wonach der Musiker unter psychischen Problemen litt und diese auch ärztlich behandeln ließ, wurden nicht bestätigt. Ein Video, dass Akboga Ende Januar auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat, bereitete einigen Fans allerdings Sorgen.