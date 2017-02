Trump-Kleid sorgte für Aufregung Grammys 2017: Stars zeigten viel Haut am roten Teppich

"Record of the Year", "Album of the Year" und "Song of the Year". Mit "25" und "Hello" holte sich Adele die drei wichtigsten Grammy Awards des Abends. Insgesamt gab es fünf Preise für die 28-Jährige. Damit stellte sie Beyoncé in den Schatten, die gemeinsam mit Adele ebenfalls in allen wichtigen Kategorien nominiert war.Bei ihrem Auftritt, der George Michael ehren sollte, versang sich Adele gleich am Anfang und brach ihre Performance ab. In ihrer typischen Art sagte sie dann "Fuck", entschuldigte sich dafür und startete erneut.Mehr als ein Jahr nach seinem Tod wurde auch Superstarmit Preisen überhäuft. Insgesamt fünf Grammys erhielt sein letztes Album "Blackstar".Für eine Überraschung sorgte auch Chance The Rapper. Er wurde für sein Album "Coloring Book" ausgezeichnet, dass es nur als Online-Stream gab. Er setzte sich damit gegen Kanye West und Drake durch.