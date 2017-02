Service künftig kostenpflichtig AUA testet jetzt gratis Internet in der Luft

Wie schneidet die AUA ab? Ranking: Die sichersten Airlines der Welt

"Heute" im geheimen Air-Camp Hier werden 18 Luftikusse flügge gemacht

EU-Staatsbürgerschaft

Matura, Berufsreifeprüfung, oder Hochschulreife

Mindestens 165 Zentimeter Körpergröße

Im Besitz eines uneingeschränkten Reisepasses

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Maximal +/- 3,0 Dioptrien

AUA und die European Flight Academy der Lufthansa-Gruppe haben 23 Nachwuchspiloten ausgewählt, die Anfang Februar in Bremen mit dem theoretischen Teil der Ausbildung begonnen haben. Der erste Trainingsflug soll im August 2017 in Goodyear im US-Bundesstaat Arizona stattfinden.Die Ausbildung dauert 21 Monate, am Ende können die Anwärter die Verkehrsflugzeugführerlizenz erwerben. Danach müssen die Absolventen noch die Berechtigung für den jeweiligen Flugzeugtyp, also Bombardier Dash 8-400, Embraer 195 oder A320 erwerben, bevor sie ins Berufsleben einsteigen.Für den Aprilkurs wurden 24 weitere Teilnehmer ausgewählt, für den August-Kurs bzw. weitere Kurse im Jahr 2018 werden noch Schülerinnen und Schüler gesucht ( Hier kann man sich bewerben ). Die Bewerber können, müssen aber noch keine Flugerfahrung haben.