In einem Teil der 30 AUA-Airbus-Flugzeuge gibt es ab sofort Internet für die Passagiere. Vorläufig ist das Angebot für Testzwecke gratis, in Zukunft soll Surfen bzw. Streamen in der Luft aber kostenpflichtig sein.