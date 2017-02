Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

De Pecol brach im Juli 2015 auf und war danach 18 Monate und 26 Tage lang unterwegs, um alle Länder der Welt zu besuchen. Eine der größten Herausforderungen stellte Nordkorea dar, die US-Amerikanerin musste dort 1.000 Euro für ein drei-Tages-Visum zahlen, und wurde von einem einheimischen Soldaten mit den Worten "Wir werden dich zerstören, Amerika" empfangen.Auf ihrer Reise, in deren Zuge De Pecol 255 Mal flog, war sie nicht bloß als Touristin unterwegs, schließlich ist sie Botschafterin der NGO International Institute of Peace Through Tourism. Sie hielt vor insgesamt 16.000 Studenten Vorträge über nachhaltigen Tourismus. De Pecol traf auch auf Minister und Bürgermeister.De Pecol erklärte den Zuhörern, wie sie ihren "CO2-Fußabdruck" löschen können. "Wenn man etwa von Bangalore in Indien nach Colombo auf Sri Lanka fliegt, führt das dazu, dass man einen Baum während des Fluges tötet, das Ziel ist, zwei neue zu pflanzen, für regenerativen, nicht nur nachhaltigen Tourismus. Die Rekordhalterin selbst hat in 50 Ländern Bäume gepflanzt, und will nun 500 weitere pflanzen.Das Reisebudget betrug 185.000 Euro. Sie sparte jahrelang darauf, im Laufe der Zeit konnte sie auch zahlreiche namhafte Sponsoren wie etwa auch AIG davon überzeugen, Geld zu investieren.De Pecol erntete viel Anerkennung, es gab aber nicht ausschließlich positive Reaktionen. Manche Kritiker warfen ihr vor, zu wenig Zeit in den einzelnen Ländern verbracht zu haben, um diese wirklich kennenzulernen, andere legten ihr zu Last, nur am Rekord und am Geld interessiert zu sein.Nun möchte De Pecol noch eine große Reise wagen. Sie startet noch im Februar eine Expedition in die Antartktis. Dieses Fleckchen Erde fehlt ihr noch.