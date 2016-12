Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

M. S. (Name der Redaktion bekannt) flog mit United Airlines an Heiligabend von Zürich nach Washington Dulles International Airport. Ein Air Marshal beobachtete, wie der Schweizer nach einem WC-Besuch stark schwankte, als er zu seinem Sitz zurücklief.Der Mann sei getorkelt, beim Gehen sehr unsicher gewesen und habe blutunterlaufene Augen gehabt, berichtete der Air Marshal laut "NBC". Ein Flugbegleiter habe schließlich beim Sitz des Schweizers eine geöffnete Schnapsflasche aus dem Duty Free festgestellt und diese mitgenommen.Das passte dem betrunkenen Schweizer gar nicht: Er ging in den hinteren Bereich des Flugzeugs, holte die Flasche zurück und griff den Flugbegleiter tätlich an. Im Bericht ans Gericht heißt es: "S. packte den Flugbegleiter am Hemd und stieß ihn zurück."Nun griffen Air Marshals ein und fesselten den Schweizer mit Handschellen, setzten ihn auf seinen Sitz und schlossen den Sicherheitsgurt. Wenig später konnte sich M. S. daraus befreien und verhielt sich wieder aggressiv, sprach Drohungen gegenüber den Air Marshals aus.Der Flug landete planmäßig um 15 Uhr am 25. Dezember. Bevor die Passagiere jedoch aussteigen konnten, bestiegen Beamte der Grenzwachtbehörde das Flugzeug und verhafteten M. S. Bis Dienstag saß der Schweizer in Haft.Bei einem Gerichtstermin in Alexandria, Virginia, bekannte er sich schuldig. S. wird wegen einfacher Tätlichkeit und Störung des Flugbetriebs bestraft werden. United Airlines sprach ein lebenslanges Flugverbot gegen ihn aus.