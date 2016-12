Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Travel Risk Map 2017: Sicherheitsrisiko (Foto: Travel Risk Map)

Mit dem 15. Juni 2017 müssen Reisende innerhalb der EU keine Roaminggebühren für Telefonate und Datennutzung mehr bezahlen.Wer als Österreicher in die USA einreisen will, muss im Zuge des Reisegenehmigungssystems ESTA ab sofortFragen zu Namen von Konten auf sozialen Netzwerkenwie Facebook, Twitter oder Google Plus beantworten. "Geben Sie Informationen bzgl. Ihrer Online-Präsenz ein, inkl. Plattform, Anwendungen, Webseiten, die Sie zur Zusammenarbeit, zum Teilen von Informationen und zur Interaktion mit anderen verwenden, sowie die Benutzernamen für diese Konten", heißt es.Seit Juli 2016 gilt in der französischen Hauptstadt eine Umweltzone für Pkw für französische Autofahrer. Ab 1. April 2017 müssen auch ausländische Fahrzeuge über eine Umweltplakatte verfügen. Ansonsten droht laut ÖAMTC eine Geldstrafe in der Höhe von 68 Euro. Bis die Plakette erhältlich ist (ab März) gilt für ausländische Fahrzeuge der Zulassungsschein als Berechtigung zur Einfahrt.Die "Travel Risk Map" gibt an, wie gefährlich bestimmte Destinationen im Jahr 2017 sind. Nutzer können sich in der interaktiven Karte das medizinische Risiko, das allgemeine Sicherheitsrisiko und den Straßenzustand der ausgewählten Länder anzeigen lassen.Aarhus (Dänemark) und Paphos (Zypern) sind die diesjährigen Kulturhauptstädte. Paphos ist die Stadt mit dem kleinsten Budget aller bisherigen Kulturhauptstädte.