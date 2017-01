Insgesamt wurden in diesem Jahr 87 Unterkünfte ausgezeichnet. Das absolute Spitzenhotel in Österreich ist das "Hotel Pachmair" in Uderns. Das von Gästen ausnahmslos weiterempfohlene 4-Sterne-Hotel im Herzen des Zillertals wird nicht zuletzt für seinen zuvorkommenden Service und eine hervorragende Küche gelobt.Die Hälfte der Top-10-Hotels des Landes liegt in Tirol, drei Unterkünfte in Salzburg und jeweils eines in Kärnten und Vorarlberg.