Foto mit AUA-Flugbegleiterinnen Richard Lugner sendet Urlaubsgrüße aus Kuba

Fünf Airbus A320 AUA: Ab 26. März 46 Flüge mehr in Europas Citys

Gefolgt wird Cathay Pacific von der Air New Zealand /2. Platz, den Hainan Airline /3. Platz und Qatar Airways /4. Platz.Sicherste europäische Fluggesellschaft bleibt die niederländische KLM auf Rang 5. Lufthansa und Air Berlin erreichten die Plätze 12 und 20.Die AUA wurde aufgrund der Größe nicht berücksichtigt. "Der positive Trend in der Flugsicherheit setzte sich auch im vergangenen Jahr weiter fort", schreiben die Autoren der Studie mit Blick auf das relativ ereignisarme Unfalljahr 2016 in der Zivilluftfahrt.