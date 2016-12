Die Top- und Flop-Silvesterdestinationen und die günstigsten Neujahrstickets (Foto: Checkfelix)

Top Ten Die besten Städtereise-Ziele 2017

An erster Stelle der meistgesuchtesten europäischen Reiseziele steht London, das mit dem farbenprächtigen Feuerwerk am London Eye punkten kann. Platz zwei belegt Amsterdam. Mit dem China-Town beim Nieuwmarkt, dem Vorplatz des Königlichen Palastes oder dem Paleis op de Dam kann die niederländische Hauptstadt einige spektakuläre Feuerwerk-Locations vorweisen.Auf Rang drei folgt Berlin, die Party-Stadt schlechthin. Auf der zwei Kilometer langen Partymeile vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur Siegessäule feiern rund eine Million Menschen.Manche Österreicher zieht es in die Ferne. Am beliebtesten ist Bangkok, wo das offizielle Silvester-Feuerwerk am Tempel der Morgenröte stattfindet. 5.500 Feuerwerkskörper werden abgefeuert. Platz zwei belegt New York, wo es neben der klassischen Party am Times Square zahlreiche Möglichkeiten zu feiern gibt. An dritter Stelle folgt Dubai mit dem legendären Feuerwerk am Burj Khalifa.Kurzentschlossene müssen jetzt rasch handeln. Die günstigsten Last-Minute-Neujahrstickets gibt es nach Berlin (rund 118 Euro), Mailand (125 Euro), Zürich (134 Euro), Hamburg (rund 137 Euro) oder Kopenhagen (145 Euro).