Die pünktlichsten Flughäfen im Jahr 2016 (Foto: OAG)

Die AUA landete im Ranking der pünktlichsten Fluglinien im Jahr 2016 auf Platz elf. 84,89 Prozent der Flüge kamen pünktlich an. Damit hängte die österreichische Tochter ihre deutsche Mutter Lufthansa (82 Prozent) ab. Deutlich unpünktlicher waren Air Berlin mit knapp 76 und Niki mit knapp 78 Prozent.Am planmäßigsten starteten die Maschinen der Hawaiian Airlines (89,87 Prozent), auf Platz zwei landete Copa Airlines (88,75 Prozent) vor der niederländischen KLM (87,89 Prozent).Der Flughafen Wien-Schwechat belegte in der Kategorie "Große Flughäfen" Platz 20 mit einer Pünktlichkeit von 81,28 Prozent. Surabaya (90,3 Prozent) in Indonesien siegte hier vor Honolulu (87,53 Prozent) und Salt Lake City (87,20 Prozent).Birmingham (91,28 Prozent) wurde zum pünktlichsten mittelgroßen Flughafen, Newcastle (90,94 Prozent) zum pünktlichsten kleinen Flughafen gewählt.