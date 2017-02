(Foto: Fotolia)

Die dreisten Maschen der Betrüger können den Urlaub aus Sicht von Reisenden zur Hölle machen. "Deshalb haben wir die gängigsten und kuriosesten Tricks der Betrüger mal genauer unter die Lupe genommen, damit Urlauber nicht in die Falle tappen und ihren Aufenthalt in vollen Zügen genießen können", sagt John-Lee Saez, Regional Manager bei checkfelix.Die Empfehlung des Außenministeriums lautet: "Als Faustregel gilt: Umso weniger man ein Land kennt, desto mehr sollte man sich darüber informieren. Geld sollte man ausschließlich in Banken oder Wechselstuben wechseln, Souvenirs nicht im Hinterhof kaufen und Urlaubsaktivitäten nur über offizielle Reiseveranstalter buchen."Wer auf Bali die zahlreichen exotischen Tempel und Sehenswürdigkeiten besucht, darf sich häufig über die Gesellschaft grauer Langschwanz-Makaken freuen. Mit den süßen Äffchen kann man sich zwar königlich amüsieren, jedoch sollte man sich vor den flauschigen Primaten durchaus in Acht nehmen. Kinderbanden haben einige der kleinen Äffchen speziell darauf abgerichtet, dass sie Touristen die Handtasche oder Schmuckstücke stehlen. Sobald die haarigen Diebe in den Baumwipfeln der Tempelanlagen verschwunden sind, erklären sich Kinder selbstlos dazu bereit, das Diebesgut gegen eine kleine Gebühr wieder aus dem Baum zu pflücken. Leider ist die "kleine Gebühr" häufig alles andere als klein und das ganze Schauspiel eine beliebte Betrugsmasche.Touristen sollten beim Besuch von Tempelanlagen in Indonesien ihre Wertgegenstände immer eng am Körper tragen und die kleinen Äffchen ganz genau im Auge behalten.Für Romurlauber ist ein Besuch des altehrwürdigen Petersdoms im kleinsten Staat der Welt, dem Vatikan, natürlich ein absolutes Muss. Auf dem Vorplatz des Petersdoms buhlen dutzende Fremdenführer um die Gunst der Urlauber, bewerben unterschiedlichste Touristenattraktionen und verkaufen Tickets für allerlei Touristenmagneten. Einige Fremdenführer bieten Urlaubern die weltbekannte Vatikantour sogar noch einmal stark verbilligt an – dieses Schnäppchen wollen sich unzählige Touristen natürlich nicht entgehen lassen. Das Problem an der Sache: Der Eintritt in den Petersdom ist kostenlos und die Tour frei erfunden.Urlauber sollten sich bereits vor dem Besuch beliebter Sehenswürdigkeiten über die Eintrittspreise und Öffnungszeiten informieren. So entgeht man der Gefahr von Fake-Touristenführern übers Ohr gehauen zu werden und findet vielleicht sogar ein limitiertes Online-Angebot.