Mehr als 800 Aussteller aus 70 Ländern nehmen an der Ferienmesse teil. Geheimtipps, Schnäppchen, Gewinnspiele und ein Live-Programm auf der Showbühne warten auf die Besucher. 104 Aussteller sind zum ersten Mal dabei, darunter auch Macao und die Elfenbeinküste. Partnerland ist in diesem Jahr Polen, mehrere polnische Städte und Regionen werben am Stand A1011 in der Halle A für einen Besuch in der Heimat.Nach langer Zeit wieder bei der Ferien-Messe präsent sind die TUI Österreich GmbH (Halle A, Stand A0637), die im Verbund mit TUI Cruises und Robinson auftritt, sowie Schweden, vertreten durch die Schwedische Botschaft (Halle A, Stand A0900). Den gesamten Ausstellerkatalog finden Sie hier. Insgesamt an die 150.000 Besucher werden bei Österreichs größter Reise- und Urlaubsshow und den Parallelmessen Vienna Autoshow, Bike Village Vienna und Genusswelt erwartet. Mit dem Ticket der Ferienmesse haben Besucher auch Zugang zu den anderen Messen.Donnerstag, 12. Jänner 2017: 10 - 18 UhrFreitag, 13. Jänner 2017: 10 - 18 UhrSamstag, 14. Jänner 2017: 10 - 18 UhrSonntag, 15. Jänner 2017: 10 - 18 UhrOnline Tagesticket für 12. oder 13. Jänner: 9 EuroOnline Tagesticket für 14. oder 15. Jänner: 11 EuroOnline Tagesticket Reservierung: 10,50 EuroTageskarte Wochentag für Erwachsene: 12,50 EuroTageskarte Wochenende für Erwachsene: 13,50 Euro