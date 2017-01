Der Finnair-Flug 666 to HEL ist gut angekommen (Foto: flightradar24.com)

Alles nur Hokuspokus Warum Freitag der 13. kein Unglückstag ist

Man könnte glauben, die finnische Fluglinie Finnair erlaubt sich einen Scherz mit ihren abergläubischen Fluggästen. Sie betreibt einen Flug mit der Flugnummer "666" der jeden Freitag nach Helsinki fliegt. Flughafen-Code: HEL - man könnte es mit "hell" wie "Hölle" asoziieren. "". Am Freitag, dem 13. ist das besonders gruselig.Natürlich geht der Flug an jedem Freitag. Wenn das Datum dann zufällig einen 13. zeigt, ist der Super-Gau für Abergläubische perfekt. Das Flugzeug hob auch heute wieder um 12.15 Uhr in Kopenhagen ab, mittlerweile ist es sicher, und sogar früher als erwartet, in Helsinki gelandet.