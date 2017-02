Flug wegen Reparatur gestrichen Vogelschlag: AUA-Maschine holt sich blutige Nase

Das Flugzeug vom Typ Canadair CRJ-700 mit 44 Menschen an Bord hob am Nachmittag am Flughafen im Bundesstaat North Carolina in Richtung Gulfport (Mississippi) ab. Kurz nach dem Start des Fluges 5320 hörte die Besatzung einen lauten Knall und schlug daraufhin Alarm.Bei der Besichtigung der Startpiste wurde ein toter Hirsch gefunden, vom Boden aus wurde festgestellt, dass scheinbar ein Stoff auf der rechten Seite des Flugzeugs austritt. Es lag der Verdacht nahe, dass es sich um Treibstoff handeln könnte.Schließlich setzte das Flugzeug eine halbe Stunde nach dem Start auf der Landepiste auf. Aus der Maschine trat tatsächlich Treibstoff aus, die Flughafenfeuerwehr besprühte die Maschine aus Sicherheitsgründen mit Schaum, die Passagiere wurden danach aus dem Flugzeug evakuiert.Alle Beteiligten blieben unverletzt, der Flughafen prüft nun, wie das Tier trotz Schutzzäunen auf das Flughafenareal gelangen konnte.