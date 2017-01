Ein Bus mit Lufthansa-Passagieren war in einem Unfall am Frankfurter Flughafen verwickelt (Archivbild). (Foto: Kevin Hackert, Flickr (CC 2.0))

Am Frankfurter Flughafen herrscht immer reges Treiben. So auch am Freitagmorgen, als es am Vorfeld des Airports im Bereich des Gates A20 zu einem üblen Zwischenfall kam.Ein mit rund 75 Lufthansa-Passagieren besetzter Bus stieß gegen 8.50 Uhr mit einem anderen Fahrzeug zusammen, dabei soll es sich laut Medienberichten um ein Koffertransporter handeln.Laut Flughafenbetreiber Fraport erlitten die beiden Fahrer und wahrscheinlich auch ein Fahrgast schwere Verletzungen und wurden in Spitäler gebracht.