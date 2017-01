Alternative zu Kreuzfahrt Individueller Traumurlaub am Boot

Die schönsten Inseln Kroatiens Brac

Die Insel Brac ist vor allem für den Strand Goldenes Horn (Zlatni Rat) bekannt. Mit seinem feinen Kies und dem traumhaft blauen Wasser gehört er zu den schönsten Stränden Kroatiens. (Foto: Fotolia.com)

Griechenlands schönste Strände 10. Platz: Agios Prokopios, Naxos, Kykladen (Foto: currystrumpet, Flickr.com (CC 2.0))

Wenn es 2017 so schnell geht wie im Vorjahr – und danach sieht es aus –, dann sollte man sich beeilen. Bereits innerhalb der ersten Monate des Vorjahres war in Kroatien der gesamte Bootsbestand ausgebucht. "Vor allem die Katamarane gingen weg wie warme Semmeln! Urlaubern, die ihren Sommer 2017 auf der Adria verbringen wollen, empfehlen wir deshalb so früh wie möglich zu buchen", betont Anna Banicevic, CEO von Zizoo.com und ergänzt: "Außerdem kommen Schnellentschlossene so noch in den Genuss der Frühbucherrabatte".Entlang der rund 13.000 griechischen Küstenkilometer liegen viele der atemberaubendsten Buchten und Strände der Welt – wie geschaffen, um sie vom Wasser aus zu erkunden und vor Anker zu gehen. Nachdem die politische und ökonomische Situation des Landes die Nachfrage für bestimmte Inseln 2016 hatte schlingern lassen, scheinen Poseidon und Athene in diesem Jahr wieder freundlicher gesonnen. Für 2017 zeichnet sich eine deutliche Zunahme ab. Korfu und Athen erfreuen sich dabei des größten Interesses.Als unvergessliches Erlebnis für die Flitterwochen, für Jahrestage oder als besonderer Liebesbeweis: Paare lieben Bootsurlaub! Der maritime Turtelindex (= Nachfrage von Pärchen aller Altersgruppen) zog 2016 bei Zizoo.com gleich um 35 Prozent an. Dieses Jahr erwartet das Unternehmen eine Fortsetzung des "Love-Boat"-Erfolgs. Im Fokus der Verliebten liegen vor allem Traumorte wie Martinique, Neapel und die Kanarischen Inseln.Seit Jahren beobachtet Zizoo.com eine wachsende Nachfrage nach größeren Segelschiffen, wie etwa Katamaranen. Auch die Bootsbau-Industrie bestätigt diese Entwicklung. Immer mehr Familien, aber auch Gruppen von Freunden entscheiden sich für einen gemeinsamen Urlaub auf dem Meer und wollen für ihre erste Segelerfahrung sichere und leicht zu handhabende Boote. Da ist größer oft besser – auch, weil man einfach mehr Platz hat: Für das Miteinander, für die Muße allein, für die Party, für das gemeinsame Essen, für die Kinder.Das junge Publikum der Social-Media-Generation sucht nach neuen und ungewöhnlichen Urlaubserfahrungen jenseits üblicher Hotelaufenthalte. Millennials wurden früh Teil des Trends und sorgen mit Spitzenwerten von bis zu 40 Prozent mehr Bootbuchungen pro Jahr für einen regelrechten Boom, der sich auch 2017 fortsetzen dürfte. Like!