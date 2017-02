Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Dieses Monstrum von einem Schiff nimmt allen anderen Yachten den Wind aus den Segeln. Die in der Werft "German Naval Yards" gefertigte Luxusyacht mit dem treffenden Projektnamen "White Pearl" ("Weiße Perle") ist unglaubliche 143 Meter lang und 25 Meter breit. Die drei Karbonmasten ragen fast 100 Meter hoch in den Himmel.Das unkonventionelle Aussehen kommt nicht von ungefähr, Stardesigner Philippe Starck höchstpersönlich hat hier Hand angelegt. Das Schiff hat acht Decks und soll in Zukunft bis zu 14 Gäste beherbergen. Ist das nicht ein bisschen wenig? Nein, denn 54 Mitarbeiter sollen für das Wohl der Passagiere sorgen.Das Schiff legte am Sonntag in Kiel ab und fuhr dann über Dänemark in Richtung Norwegen. Das Schiff soll schlussendlich nach Spanien gebracht werden. Noch im Frühjahr 2017 soll Melnitschenko sein "Baby" in Empfang nehmen.Der russische Milliardär besitzt bereits seit 2008 ein Schiff, die 185,4 Millionen Euro lange "Motoryacht A". Auch damals zeichnete Philippe Starck für das Design verantwortlich.