Das Home Lisbon gewinnt diesen Preis das fünfte Jahr in Folge und wurde außerdem zum drittbesten Hostel in Europa gekürt.

Zum wiederholten Mal nach 2016 gewinnt das Soul Kitchen in St. Petersburg den Preis der Buchungsplattform Hostelworld für das beste Hostel in Europa und außerdem für das beste kleine Hostel weltweit. Das beste Hostel in Österreich ist das Doug's Mountain Getaway in Tirol.Die Bewertungen von einer Million Reisenden aus dem vergangenen Jahr wurden ausgewertet. 33.000 Unterkünfte aus allen Kontinenten standen zur Wahl für die Hoscars. Die Bewertungen basieren auf den Kriterien allgemeineKundenzufriedenheit, Preisleistungsverhältnis, Sicherheit, Standort, Mitarbeiter, Sauberkeit und Ausstattung.