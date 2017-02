Immer mehr Pärchen buchen Privatjet  für Sex

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Jeder, der einmal Sex über den Wolken hatte, ist Mitglied im legendären Mile-High-Club. Was einem gewöhnlichen Fluggast viel Mut abverlangt und ein paar blaue Flecken einbringt, ist für Reiche und Prominente kein Problem. Sie fliegen oft im Privatjet und genießen entsprechende Privatsphäre.Das hat natürlich seinen Preis. Eine findige lokale Fluggesellschaft im US-Bundesstaat Ohio erkannte hier eine Marktlücke. Flamingo Air bietet einen kurzen Flug für 475 Dollar an, der Paaren den Wunsch erfüllt, einmal Sex ohne Bodenhaftung zu erleben.Die einmotorige Piper Cherokee 6 ist mit einer Matratze und Kissen ausgestattet, auf der sich die Passagiere im hinteren Teil des Kleinflugzeugs vergnügen können. Genau eine Meile (1,6 Kilometer) über dem Boden, womit die Zulassungskriterien für den Mile-High-Club erfüllt sind. Im Siebensitzer sind die Gäste lediglich durch einen Vorhang vom Piloten getrennt.Vor allem am Valentinstag boomt der Laden. Auch der Vatertag ist sehr beliebt. Und: hauptsächlich Frauen buchen laut Medienberichten die amourösen Ausflüge. Flamingo Air ist aber nicht die einzige US-Airline, die einen solchen Service anbietet. In Las Vegas nehmen Paare die Dienste von Love Cloud in Anspruch. Dort muss man aber mindestens 800 Dollar für einen kurzen Flug hinblättern.