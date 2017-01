Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

55 Prozent der befragten Österreicher gaben an, regelmäßig Wintersport zu betreiben. Damit liegen wir deutlich vor den Schweizern, wo jeder Dritte sich regelmäßig in der weißen Pracht betätigt. Nur 13 Prozent der Deutschen und Franzosen sowie 12 Prozent der Italiener treiben so häufig Wintersport.Fast jeder Österreicher (96 Prozent) ist schon einmal in seinem Leben auf Skiern oder dem Snowboard gestanden. 83 Prozent gaben an, schon einmal einen Winterurlaub gemacht zu haben.Am liebsten suchen die Wintersportbegeisterten in heimische Wintersportgebiete auf. Dahinter sind Italien und die Schweiz die beliebtesten Wintersportziele.40 Prozent gaben an, die frische Bergluft am meisten am Winterurlaub zu schätzen. Ein Viertel mag im Urlaub körperlich aktiv sein und 23 Prozent stehen auf Schnee. Wenn sie vor die Wahl zwischen Sommer- und Winterurlaub gestellt werden, entscheiden sich 80 Prozent der Befragten für den Sommerurlaub.Freilich ist nicht jedermann für den Winterurlaub gemacht. Neben Kälte-Phobie und Desinteresse am Wintersport sind die hohen Kosten einer der häufigsten Hindernisse."Zu Anreise- und Übernachtungskosten kommen die Ausgaben für Skipass und Ausrüstung. Da ist man schnell bei über 1.000 Euro pro Woche. Das kann oder will sich nicht jeder leisten", sagt Torsten Richter, Urlaubspiraten-Reiseexperte. Daher will das Reiseportal Urlauber mit günstigen Winter-Deals anlocken.