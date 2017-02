Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

In noblen Hotels gehört es zum Standard, dass den Gästen sämtliche noch so ausgefallenen Wünsche erfüllt werden. Bei Online-Buchungen hat man als Gast darum oft die Möglichkeit, spezielle Bitten zu äußern. Ein User der Social-Media-Plattform Imgur.com hat seiner Fantasie freien Lauf gelassen und Hotels auf die – manchmal ziemlich absurde – Probe gestellt.Angefangen hat es damit, dass er bei einer Buchung darum bat, man möge ihm drei rote M&Ms auf den Nachttisch legen, nur drei; und ein Bild von Speck aufs Bett, er liebe Bilder von Speck. Als er einen Monat später in dem Hotelzimmer ankam, fand er zu seiner Überraschung – denn er hatte seine Wünsche völlig vergessen – genau das vor: drei rote M&Ms und ein Bild von Speck.Der Mann, der sich bei Imgur "Wahnsinniger, schurkischer Dave" nennt, eröffnete auf der Plattform eine Galerie und kündigte an, er werde ab sofort jedem Hotel lustige, aber nicht völlig unmögliche Wünsche angeben. So hat er sich etwa mehrfach Kissen-und-Decken-Burgen auf seinem Bett gewünscht. Einmal wollte er einen gefalteten Elefanten in seiner Kissenburg, und ein anderes Mal sollte ein Handtuchschwan einer Katze auf einem Foto tief in die Augen blicken.Wie die Bilder in der Bildstrecke zeigen, erfüllen manche Hotels auch diese eher speziellen Wünsche.