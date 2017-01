Kurioses zum Staunen Das haben Passagiere im Handgepäck

Am Heiligen Abend Betrunkener Schweizer rastet während Flug aus

Ein Foto des Neptunbrunnens, die wichtigste Sehenswürdigkeit in Bologna, auf einer Website der italienischen Schriftstellerin Elisa Barbari sollte zahlreiche Touristen in die Hauptstadt der Emilia-Romagna locken. Doch Facebook machte den Italienern einen Strich durch die Rechnung.Das soziale Netzwerk löschte das Bild, weil es "sexuell explizit" ist. Barbari kann es nicht fassen: "Unser Neptun ist zu nackt? Verrückt!"Die Zensur-Richtline von Facebook bereitete schon vielen Ärger.Nacktheit wird nicht toleriert, so wurde auch ein Brustkrebs-Vorsorge-Video gelöscht, weil animierte Brüste zu anzüglich waren.